В Ульяновской области начинается сезон осенних продовольственных ярмарок

В Ульяновской области с 27 сентября по 8 ноября пройдут продовольственные ярмарки, направленные на обеспечение жителей продуктами по социальным ценам. Они охватят все районы Ульяновска, а также Димитровград, Новоульяновск и Ишеевку, сообщили в правительстве региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Открытие сезона осенних ярмарок состоится 27 сентября в Ленинском районе Ульяновска на улице Минаева. Министр агропромышленного комплекса Алексей Леушкин сообщил, что на ярмарках будет представлен широкий ассортимент продукции местных производителей, включая овощи, мясо, молочные изделия, хлебобулочные товары и мед. Также будут продаваться саженцы и товары от получателей социальных контрактов.

Для участия в ярмарках необходимо подать заявку в администрацию муниципального образования. Участие бесплатное при условии наличия всех документов о качестве и безопасности продукции. Сообщается, что цены на ярмарках будут на 10-15% ниже, чем в магазинах.

Андрей Сазонов