РФ призвала «евротройку» вернуться к переговорам с Ираном по ядерной программе

Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с дипломатами из Великобритании, Франции и Германии («евротройки») «неправомерные» попытки восстановить санкции против Ирана в рамках ядерной сделки. Как сообщил российский МИД, господин Рябков призвал прекратить эскалационный курс и вернуться к переговорам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Сергей Рябков 22 сентября встретился с послом Великобритании в России Найджелом Кейси, послом Франции Николя де Ривьером и временным поверенным в делах Германии Анке Хольштайн. «Акцентировано, что результаты состоявшегося 19 сентября в СБ ООН рассмотрения проекта резолюции по вопросу о перезапуске ограничений, касающихся Ирана, в силу своей юридической ничтожности не накладывают никаких обязательств на государства-члены ООН и не могут служить поводом для каких-либо практических шагов в плане санкционного воздействия на Тегеран в связи с его ядерной программой»,— сообщил российский МИД.

27 августа Великобритания, Германия и Франция запустили механизм возобновления санкций Совбеза ООН в отношении Ирана. Он предусмотрен соглашением по иранской ядерной сделке от 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий). 19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию, которая предлагала заблокировать решение «евротройки» (при этом резолюцию поддержали в том числе Россия и Китай).

Лусине Баласян