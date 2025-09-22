В Молдавии запретили комедию «Иван Васильевич меняет профессию» за милитаризм

В Молдавии сняли с эфира фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Показ комедии запрещен в стране, сообщает «Sputnik Молдова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Юрий Яковлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: РИА Новости Актер Юрий Яковлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: РИА Новости

«Причина — в ней содержится милитаристский контекст и политическое содержание»,— следует из сообщения.

Законодательство Молдавии запрещает транслировать программы информационного, аналитического, военного и политического содержания, если они произведены не в США, Канаде, ЕС или странах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Исключение — фильмы и развлекательные программы, «не имеющие милитаристского содержания».