В Набережных Челнах открыли производство фитингов с инвестициями в 150 млн руб

В Набережных Челнах компания «Камафлекс» запустила новое производство фитинговых соединений высокого давления для спецтехники. На развитие проекта направлено больше 150 млн руб, 127 млн из которых предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщает пресс-служба ФРП.

Фитинги изготавливаются полностью из отечественных материалов. Компания приводит тройники, адаптеры для гидравлических систем экскаваторов и другой спецтехники.

Основными заказчиками в России стали «Петербургский тракторный завод», «Ростсельмаш», «Ремдизель» и «РИАТ». Часть продукции экспортируется в Беларусь. После выхода на полную мощность компания планирует увеличить свою долю на российском рынке гидравлических соединений с 8% до 12%.

Ранее в России не производились врезные кольца фитингов, и рынок зависел от поставок из Европы, США и Китая. Теперь в Челнах создана собственная технология их изготовления.

Анна Кайдалова