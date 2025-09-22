Под Астраханью иномарка сбила трехлетнего ребенка, проводится проверка

Прокуратура Камызякского района Астраханской области контролирует проверку по ДТП, в котором пострадал ребенок 2022 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла около 14:15 сегодня, 22 сентября, на автодороге со стороны поселка Кировский в направлении Камызяка. Там водитель автомобиля «Киа Серато» 1984 года рождения сбил трехлетнего ребенка.

Пострадавшего увезли в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Уполномоченный орган организовал проверку по данному факту.

Павел Фролов