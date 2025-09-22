УФАС завело дело о бранной рекламе продуктового магазина в Копейске

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело о неэтичной рекламе продуктового магазина в Копейске. Имеются признаки оскорбления чувств граждан, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалоба на рекламу ранее поступила в УФАС. По данным заявителя, в садовом товариществе «Дзержинец» в Копейске размещается реклама продуктового магазина «Анютка», в которой используются бранные слова. Какие конкретно, ведомство не уточняет.

В Челябинском УФАС подчеркивают, что ч. 6 ст. 5 закона «О рекламе» запрещает использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, а также выражения, оскорбляющие чувства граждан

Рассмотрение дела назначено на 16 октября. Если нарушение подтвердится, рекламодателя обяжут демонтировать спорую рекламу.