В Астрахани за счет списания по бюджетным кредитам возведут шесть объектов в ОЭЗ

Власти Астраханской области потратят 1,3 млрд руб. на возведение шести инфраструктурных объектов в особых экономических зонах региона. В планах достичь этого благодаря списанию по бюджетным кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЭЗ «Лотос».

Указанную сумму выделят в ближайшие три года. В этот период на территории Каспийского кластера специалисты выполнят проектные работы и построят шесть объектов транспортной, таможенной инфраструктуры, системы водоотведения, очистных сооружений, реализуют технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства ОЭЗ.

Финансовые вложения резидентов в проекты ОЭЗ Каспийского кластера составили порядка 7,9 млрд руб. Это позволило создать на производственных площадках 718 рабочих мест. Сейчас в ОЭЗ «Лотос» насчитывается 14 резидентов. Ранее Минэкономразвития РФ отозвало свидетельство одного из них.Портовая ОЭЗ включает трех резидентов. В свои проекты они направят свыше 30 млрд руб. инвестиций. Уже вложено более 750 млн руб., появилось порядка 40 рабочих мест.

Павел Фролов