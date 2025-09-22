В Карачаево-Черкесии председатель СППК подозревается в хищении 9,5 млн рублей

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики передала в суд уголовное дело в отношении 57-летнего председателя сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива. Мужчину обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в июле 2024 года он подал в министерство сельского хозяйства республики подложные документы, якобы подтверждающие закупку сельхозтехники. Это обеспечило кооперативу субсидию из федерального бюджета на сумму свыше 9,5 млн рублей, предназначенную для компенсации части затрат. В августе того же года обвиняемый изготовил фальшивые платежные поручения, указывая фиктивные основания для перевода средств на счета компаний, не имевших отношения к сделке. Полученные наличные он распоряжался по своему усмотрению.

Уголовное дело направили в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Помимо мошенничества, обвинения включают незаконный оборот средств платежей и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Станислав Маслаков