Как в России пытались запретить автомобили с правым рулем

В январе 1993 года вышло постановление правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», которое с 1 июля 1993 года запрещало регистрацию машин с правым рулем, а с 1 января 1995 года — эксплуатацию таких авто в России. После многочисленных акций протеста на Дальнем Востоке президент Борис Ельцин в мае того же года отменил запрет.

19 мая 2005 года правительство РФ вновь обсуждало возможность запрета праворульных машин как одну из мер по развитию отечественного автопрома. В день рассмотрения вопроса по всей России прошли массовые протестные автопробеги машин, украшенных оранжевыми ленточками. После этого глава Минпромэнерго Виктор Христенко заявил об отказе от этой меры.

В сентябре 2009 года премьер-министр Владимир Путин утвердил технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Он устанавливал единые технические требования к автомобилям в России. В последний момент из документа был убран предлагавшийся Минпромторгом запрет на ввоз в Россию праворульных машин, вызвавший новую волну возмущения автомобилистов.

В июле 2011 года был подготовлен проект общего для стран Таможенного союза техрегламента, который предполагал введение запрета на эксплуатацию праворульных машин. Против запрета выступило Минэкономразвития. В октябре того же года первый вице-премьер Игорь Шувалов пообещал «не допустить выдавливания праворульных автомобилей с рынка».

С 1 июля 2020 года вступил в силу новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза, который ужесточил требования к ввозу и постановке на учет транспортных средств с правым рулем. Под запрет на ввоз попали самосвалы, спецтехника, грузовики с манипуляторами, автобусы категории М2 и М3, микроавтобусы. Легковых автомобилей ограничения не коснулись.

В июле 2025 года МВД подготовило проект «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в котором предлагается пересмотреть подходы допуска к движению праворульных машин с учетом оценки рисков их пребывания на дорогах. Позже МВД разъяснило, что о запрете на покупку и эксплуатацию таких авто речи не идет.