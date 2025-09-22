В Тверском и Мещанском судах Москвы объявлена эвакуация

Сегодня днем в здании Тверского и Мещанского судов началась срочная эвакуация сотрудников и посетителей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По данным агентства, эвакуируемых людей организованно выводят на улицу после срабатывания пожарной сигнализации. «Уважаемые граждане! Просьба покинуть здание. Пользуйтесь выходами, предусмотренными в случае пожара»,— цитирует ТАСС оповещение.

Перед судом находятся около 100 человек. Пожарных машин на месте нет.

Здание, в котором размещены оба суда, расположено по адресу ул. Каланчевской, 43. В нем два крыла: левое занимает Тверской суд, правое — Мещанский.