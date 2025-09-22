Туск: Польша не будет в одиночку сбивать объекты в своем воздушном пространстве

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать летающие объекты, нарушающие воздушное пространство страны. Однако, добавил он, это возможно только при солидарной позиции всех союзников по НАТО.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Премьер-министр Польши Дональд Туск

По словам господина Туска, решение об использовании военной силы должно приниматься коллективно, чтобы избежать обострения конфликта и перехода его в острую фазу. «Нужно дважды подумать перед тем, как принимать решения о действиях, которые могут вылиться в очень острую фазу конфликта»,— подчеркнул премьер на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он отметил, что одной лишь позиции президента Чехии Петра Павела, который ранее призвал реагировать на нарушения воздушного пространства военными средствами, недостаточно для таких шагов. Польша, по словам господина Туска, готова уничтожать объекты, которые угрожают безопасности, если они нарушат воздушное пространство страны, однако требует стопроцентной уверенности в поддержке союзников.