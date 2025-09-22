Мэр Ялты после налета БПЛА попросит ввести режим ЧС в Крыму

Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что в населенном пункте Форос после ударов БПЛА по одноименному санаторию действует режим ЧС муниципального уровня. По ее словам, администрация города будет просить главу Крыма Сергея Аксенова ввести режим ЧС республиканского уровня.

«Предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн руб. На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов»,— написала Янина Павленко в Telegram-канале.

Вечером 21 сентября БПЛА ударили по объектам на территории санатория «Форос». Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о трех погибших и 16 раненых. В Форосе также повреждена школа. По данным Минобороны, беспилотники были оснащены фугасными боеприпасами.