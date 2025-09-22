Суд начал банкротство осужденного бывшего топ-менеджера банка «Югра»

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении бывшего председателя правления банка «Югра» Дмитрия Шиляева, осужденного в прошлом году по делу о растрате. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Суд, вопреки требованию истца (Агентства по страхованию вкладов) о реализации имущества Шиляева, принял решение реструктуризировать долги банкира. В реестр требований кредиторов к мужчине включены требования «Югры» в размере более 17,3 млрд руб. Эту сумму Замоскворецкий суд Москвы взыскал солидарно с экс-преда, бывшего бенефициара «Югры» Алексея Хотина и двух других топ-менеджеров банка.

Как ранее писал «Ъ», Хотин и Шиляев совместно с двумя соучастниками в 2014-2017 годах похитили 23,6 млрд руб. Схема заключалась в выдаче заведомо невозвратных кредитов юрлицам, подконтрольным Хотину. Банк признали банкротом в 2018 году. Шиляев был приговорен к восьми годам общего режима.

Подробнее о деле — в материале «Бенефициар по общему режиму».