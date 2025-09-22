На Кубани загорелся пригородный поезд

В пригородном поезде Краснодар — Староминская произошло возгорание. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что на участке между станциями Деревянковка и Албаши загорелись два вагона. В южной прокуратуре отметили, что пожар уже потушили.

«В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров»,— отметили в пресс-службе дороги (цитата по ТАСС).

Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания. По ее итогам в ведомстве решат, какие меры реагирования необходимы.