Пропускная способность границы с Южной Осетией выросла на 25%

В пункте пропуска «Нижний Зарамаг» на границе Северной и Южной Осетии заработал портальный инспекционно-досмотровый комплекс, который увеличил пропускную способность на 25%. Оборудование установили по поручению Президента РФ. Об этом сообщила пресс-служба полпреда РФ по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

По информации ведомства, комплекс позволяет непрерывно сканировать проезжающие автомобили и обнаруживать запрещенные предметы. Ежедневно через границу в «Нижнем Зарамаге» проезжает до полутора тысяч легковых машин — это около трех-четырех тыс. пассажиров. Благодаря мерам Минтранса и государственных контрольных органов пропускная способность увеличилась на четверть.

«Работа комплекса полностью безопасна для человека. Это подтвердил Роспотребнадзор в соответствующем протоколе дозиметрического измерения. Сейчас проводятся тестовые сканирования»,— уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко