Самарский главк начал проверку после задержания полицейского с 30 кг наркотиков

Руководство ГУ МВД РФ по Самарской области назначило проведение служебной проверки в связи с сообщениями в медиа о задержании местного полицейского с 30 кг наркотиков в Свердловской области. Об этом сообщают представители ведомства.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке»,— говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в этом случае «его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей». В понедельник в медиа появились публикации о том, что в Свердловской области был задержан с 30 кг наркотиков глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Тольятти. Авторы публикаций утверждают, что силовик был в форме и при табельном оружии.

Георгий Портнов