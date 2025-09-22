Суд оставил без изменений сроки наказания адвокатам Навального
Владимирский областной суд оставил без изменений сроки основного наказания бывшим адвокатам политика Алексея Навального, изменив только сроки дополнительного наказания. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.
Прокуратура просила отменить им смягчающие обстоятельства и увеличить назначенное наказание Вадиму Кобзеву до 5 лет и 8 месяцев, Алексею Липцеру до 5,5 года, Игорю Сергунину до 4 лет.
В январе 2025 года Петушинский районный суд Владимирской области по обвинению в участии в экстремистском сообществе приговорил Вадима Кобзева к 5,5 годам колонии общего режима, Алексея Липцера — к пяти годам колонии, Игоря Сергунина, который признал вину, — к 3,5 годам.
Защита господ Липцера и Кобзева просила оправдать своих подзащитных, защита господина Сергунина — смягчить приговор.