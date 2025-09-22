Краевые власти ликвидируют компанию для управления индустриальным парком

АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» будет ликвидировано, пишет «Новый компаньон» со ссылкой на проект постановления правительства Прикамья. «Прекратить участие Пермского края в акционерном обществе “Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края” в связи с добровольной ликвидацией общества в порядке, установленном законодательством»,— сообщается в документе. Процедуру ликвидации будет проводить учредитель — краевой минпромторг.

АО было создано в 2020 году минпромторгом Пермского края. Как сообщал «Ъ-Прикамье», на баланс созданного общества было внесено имущество бывшего автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» по ул. Энергетиков, 50, которое мэрия Перми безвозмездно передала в краевую собственность. Здесь планировалось создать индустриальный парк, однако в итоге актив было решено продать. Летом 2022 года этот актив на торгах за 275,2 млн руб. приобрел Юговской комбинат молочных продуктов.

Компания планировала также в 2023 году создать индустриальный парк на базе бывшего завода «Бератон» в Березниках. Однако и от этого проекта было принято решение отказаться.

В начале осени стало известно, что в Прикамье может появиться частный индустриальный парк от инвесторов из соседнего региона. Его планирует построить бизнесмен из Екатеринбурга Денис Ремезов, который развивает в соседнем регионе крупный частный индустриальный парк. В Перми господин Ремезов зарегистрировал ООО «Промпарк на Буксирной». По данным знакомых с ситуацией источников, компания планирует построить объект на территории особой экономической зоны «Пермь».