В Казани построят Центр стрельбы из лука

В Казани состоялась церемония закладки камня в основание нового Центра стрельбы из лука. Мероприятие прошло с участием генерального прокурора России Игоря Краснова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Комплекс возведут на территории школы олимпийского резерва «Тасма», где на сегодняшний день тренируются 93 лучника.

Игорь Краснов подчеркнул, что проект будет способствовать популяризации стрельбы из лука.

«Я думаю, что это будет точкой притяжения не только спортсменов, не только детей, но и их родителей, тренеров. И всех татарстанцев. И не только татарстанцев — всех россиян!», — отметил генпрокурор России.

Сдать объект планируется к началу следующего сезона, приурочив это ко Дню Республики Татарстан, который отмечается 30 августа. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

По его словам, функционал центра будет аналогичен футбольным манежам, ранее построенным в Татарстане. Площадь сооружения составит немногим более 6 тыс. квадратных метров. В комплексе создадут трибуны на 200 зрителей, восемь раздевалок, тренажерный зал, административные и тренерские помещения.

Отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», Владимир Леонов добавил, что стоимость реализации проекта пока неизвестна.

Поводом для начала строительства стало проведение в Казани IV Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора РФ», церемонию открытия которых возглавляет Игорь Краснов.

