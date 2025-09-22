Три вагона поезда сошли с рельсов в Калужской области

На станции Шемякино в Малоярославецком районе Калужской области с рельсов сошли три грузовых вагонов из 18. Об этом сообщил глава администрации района Вячеслав Парфенов.

В Telegram-канале он уточнил, что инцидент произошел во время выполнения маневров. На месте происшествия уже работают специалисты РЖД, которые занимаются восстановлением состава и устранением последствий. Вячеслав Парфенов отметил, что, по информации начальника железнодорожной станции Шемякино, движение поездов через станцию осуществляется в штатном режиме, ограничений и сбоев в расписании нет.

По словам главы администрации, происшествие не повлияло на другие составы: все поезда проходят по расписанию без задержек. Работы по ликвидации последствий продолжаются.