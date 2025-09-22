Трех человек осудили в Удмуртии по делу о производстве 27 кг наркотиков

Верховный Суд Удмуртии признал троих организаторов нарколаборатории в Сарапуле виновными в производстве наркотиков, покупке и хранении прекурсоров (ст. 228.1, ст. 228.3 УК), сообщили в прокуратуре республики. Они произвели не менее 27 кг запрещенных веществ.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что с февраля по апрель 2024 года 53-летний житель Екатеринбурга, 38-летний житель Ивделя и 33-летний житель Перми организовали нарколабораторию в Сарапуле для сбыта наркотиков на территории РФ. В Удмуртии они находились без регистрации. Организованной группой руководил четвертый фигурант, уголовное дело которого дело выделено в отдельное производство.

Действия подсудимых пресекли сотрудники регионального УФСБ. Правоохранители изъяли из нарколаборатории более 27 кг наркотиков, прекурсоры и оборудование для их изготовления.

Свою вину в полном объеме наркопроизводители признали на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства.

Суд назначил двум участникам группы 19 лет и 19,5 лет лишения свободы в колонии особого режима, третьему — 16 лет и 3 месяца в колонии строгого режима. Уголовное дело против организатора выделено в отдельное производство. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анастасия Лопатина