Суд перевернул страницу

Арбитражный суд Башкирии отказался отменять решение республиканского УФАС по иску государственного концертного зала «Башкортостан». Учреждение пыталось оспорить доводы антимонопольной службы, которая осенью прошлого года обнаружила нарушения при организации фестиваля «Время героев» весной 2023 года. Подрядчиками «Башкортостана» тогда были Гульнара Юрина и Фларида Балабанова. УФАС пришол к выводу, что концертный зал заключил с ними контракты с нарушением закона.

Фестиваль "Китап-байрам", прошедший в Уфе, заинтересовал прокуратуру и УФАС

Государственному концертному залу «Башкортостан» не удалось отменить решение управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии, связанное с проведением фестиваля «Китап-байрам» в мае 2023 года. Это следует из опубликованной мотивировочной части решения арбитражного суда республики.

Спорный документ был выдан «Башкортостану» в сентябре 2024 года по итогам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры республики. Надзорное ведомство усмотрело признаки нарушения закона «О защите конкуренции» при заключении контрактов между концертным залом и его подрядчиками — индивидуальными предпринимателями Гульнарой Юриной (возглавляет АНОК «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан») и Фларидой Балабановой. Оба предпринимателя были единственными поставщиками, а контракты с ними были подписаны в первый день проведения фестиваля — 26 мая.

Госпожа Балабанова за 6,6 млн руб. организовала три сцены, разместила шатры, фотозоны, арт-объекты и выполнила другие работы по подготовке площадки «Китап-байрама». В обязанности Гульнары Юриной вошла разработка и продвижение сайта ярмарки. За свои услуги она получила 6,1 млн руб.

Рассмотрев материалы прокуратуры, УФАС пришло к выводу, что «Башкортостан» и его подрядчики нарушили закон «О защите конкуренции». В частности, указала антимонопольная служба, торги прошли постфактум, а условия закупки были составлены под конкретных исполнителей. Также УФАС выяснило, что между обеими предпринимательницами есть взаимосвязь: госпожа Балабанова работала в «Дирекции культурных программ РБ».

Предписание УФАС не выдавало, так как контракты уже были исполнены.

В суде представитель «Башкортостана» заявлял, что учреждение является некоммерческой организацией и оно не получало прибыль от исполнения спорных контрактов. Поэтому, были уверены в концертном зале, «ему не может быть вменено нарушение антимонопольного законодательства».

Арбитражный суд Башкирии, вынося решение, сослался на «совокупность доказательств заключения ограничивающего конкуренцию соглашения». Среди них суд отметил «формальный подход» при направлении запросов коммерческих предложений для определения поставщика, заблаговременное выполнение работ и услуг, предусмотренных контрактами до их заключения, отсутствие правовых оснований для заключения контрактов с единственным поставщиком, а также «наличие взаиморасчетов и возможных трудовых отношений Балабановой Ф.Ф. с Юриной Г.Р.».

Претензии к «Башкортостану» и Гульнаре Юриной со стороны госструктур носят не только административный характер.

В мае был задержан директор концертного зала, народный артист Башкирии Вильдан Яруллин по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Следствие инкриминировало ему заключение договоров с «Дирекцией культурных программ Башкирии» на подготовку площадки для песенного конкурса «Время героев». По версии правоохранителей, действия господина Яруллина причинили ущерб республиканскому бюджету на сумму 9,8 млн руб. В начале сентября его перевели из СИЗО под домашний арест.

В августе сотрудники УФСБ задержали Гульнару Юрину. Ее обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Поводом стало проведение конкурса «Время героев». Сумма контракта превысила 33 млн руб. Обвиняемая предоставила фиктивные счета-фактуры, директор концертного зала Вильдан Яруллин подписал их без проверки, а учреждение полностью оплатило услуги, говорилось в релизе СКР. Следствие полагает, что предприниматель и директор учреждения были в сговоре, а деньги похитили и потратили.

«Позиция суда довольно сильна и последовательна и опирается на совокупность формальных признаков. Однако открытым остается вопрос — весь ли объем закупаемых услуг нельзя было приобрести вне конкурентных процедур. Однако данное обстоятельство, на мой взгляд, не способно изменить исход в апелляции. Перспективы отмены решения и удовлетворения заявления в случае обжалования остаются минимальными»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов