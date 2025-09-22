Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Нижнем Новгороде по горячим следам

Ранее судимого 50-летнего жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве двух человек. Полиция нашла его менее чем через час после совершения преступления, сообщили в МВД РФ.

По данным регионального СУ СКР, 20 сентября фигурант распивал алкоголь с двумя знакомыми 37-ми 49-лет в квартире на улице Любы Шевцовой в Автозаводском районе. Собутыльники поссорились, подозреваемый съездил в свой гараж, взял обрез ружья, вернулся в квартиру и застрелил хозяина дома и его гостя, полагает следствие. О стрельбе в полицию сообщили соседи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Нижегородцу может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Елена Ковалева