На Ставрополье силовики поймали оружейников-нелегалов

Силовики выявили 27 подпольных оружейных мастерских в ходе рейдов в 32 регионах, включая Ставропольский край, пишет РИА Новости.

По данным ЦОС ФСБ, задержали подозреваемых, у которых изъяли более 200 единиц оружия: девять пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей. В мастерских нашли 17 гранатометов, 356 мин, семь артиллерийских снарядов, 1,5 тысячи гранат, свыше 250 килограммов взрывчатки и более 120 тысяч патронов.

ФСБ отмечает, что мастерские занимались не только ремонтом, но и переделкой боевого оружия под новые задачи. По данным силовиков, большинство задержанных имели криминальные связи и поставляли оружие на черный рынок. Операцию провели в рамках расследований по уголовным делам о незаконном обороте и хранении оружия.

Станислав Маслаков