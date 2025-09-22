«Удмуртнефть» и минтуризма Удмуртии презентовали новый маршрут по достопримечательностям региона

Новый проект стал результатом совместной работы нефтяной компании «Роснефть» и дочернего предприятия «Удмуртнефть» с региональными властями. Он направлен на развитие внутреннего туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «УДМУРТНЕФТЬ» ИМ. В.И. КУДИНОВА Фото: ПАО «УДМУРТНЕФТЬ» ИМ. В.И. КУДИНОВА

Путешествие начинается у стелы «Навеки с Россией» в Ижевске и следует на север республики к достопримечательностям Игринского района. Среди них — дом героя удмуртского фольклора Лопшо Педуня, музей «Этапный пункт» с кандалами и арестантской кашей, Игринский краеведческий музей с интерактивной выставкой о быте удмуртов, а также этнопарк «Эгра», где удмуртские мифы воплотились в коллекции деревянных скульптур.

Презентация маршрута состоялась в Игре. Для гостей была организована интерактивная программа об истории достопримечательностей региона с дегустацией удмуртских национальных блюд, мастер-классом по изготовлению оберегов и тематической викториной.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и создает комфортные условия для автопутешественников. Совместно с партнерами компанией разработано уже 47 маршрутов для автопутешествий по стране. Часть из них представлена на информационно-сервисной платформе «Горизонты России», созданной для удобства автотуристов. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС сети «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности компании.

«Наши АЗС — это полноценная комфортабельная промежуточная точка в вашем путешествии по республике и соседним регионам,— отметил на открытии маршрута директор регионального отделения “Удмуртия” ООО “Башнефть-Розница” Ильдар Газизов.— Станции “Башнефть” расположены на расстоянии 30-50 км друг от друга и здесь всегда в наличии высококачественное экологичное топливо. Для автотуристов и всех клиентов — кафе, минимаркеты, терминалы самообслуживания и множество товаров, необходимых в дороге».