Школы для лечащихся детей заработали в двух регионах СКФО

В Кабардино-Балкарии и Чечне открылись первые госпитальные школы для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах. Об этом сообщила пресс-служба полпреда Президента РФ в СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в КБР учебное заведение начало функционировать на базе Республиканской детской клинической многопрофильной больницы в Нальчике. Заниматься с детьми в стационаре будут преподаватели Республиканской многопрофильной гимназии министерства просвещения и науки региона.

Образовательный проект в Чечне запустили в Республиканской детской клинической больнице имени Е.П. Глинки в Грозном. Обучение проводят педагоги из Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и школы №61 столицы республики.

«Учебные заведения открылись в рамках всероссийского проекта «УчимЗнаем», который действует с 2014 года. В настоящее время в России уже работает более 70 таких школ»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко