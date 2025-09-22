Дефицит бюджета Казани составит 8,8 млрд руб

Дефицит бюджета Казани на 2025 год составит 8,8 млрд руб. Доходы города запланированы в объеме 52,4 млрд руб., а расходы превысят 61,2 млрд руб. Разницу планируется покрыть за счет остатков средств городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения в бюджете утвердили депутаты Казанской городской Думы на первой сессии пятого созыва, которую провел мэр Ильсур Метшин.

Как пояснил начальник финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин, доходы и расходы увеличены на 707,4 млн руб. за счет дополнительной помощи из республиканского бюджета. Эти средства направят на ремонт домов, поврежденных в результате атаки БПЛА, организацию детского отдыха, проведение общегородских мероприятий, санитарно-противоэпидемические меры, благоустройство мест захоронения, обеспечение жильем молодых семей и другие социальные задачи.

Кроме того, почти на 243 млн руб. выросли налоговые и неналоговые поступления, это позволит увеличить расходы на благоустройство и дорожное хозяйство. Еще 197 млн руб. поступят в бюджет за счет возврата неиспользованных остатков учреждений. Эти средства направят на укрепление материально-технической базы школ, оплату коммунальных услуг, запуск новых маршрутов школьных автобусов, охрану и уборку образовательных учреждений, а также на поощрение учителей, подготовивших победителей олимпиад.

Анна Кайдалова