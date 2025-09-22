Инвестиции в проекты ОЭЗ «Иннополис» составят 11 млрд рублей

На заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» рассмотрели новые проекты, в которые планируют инвестировать более 11 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба раиса Республики Татарстан.

Было одобрено 13 проектов. Больше всего средств получила компания ООО «ТЦР» (группа компаний «Т-Технологии»), организация занимается разработкой ИТ-платформ и AI-решений для финтеха и экосистемы Т-Банка. Инвестиции составили 4 млрд руб.

Новые резиденты и партнеры ОЭЗ «Иннополиса» предполагают создать 790 новых рабочих мест со средней зарплатой — 179 тыс. руб. Общие налоговые поступления в бюджет в течение пяти лет могут превысить 7,3 млрд руб.

Заседание проходило в Доме правительства Татарстана под председательством раиса республики Рустама Минниханова.

Марк Халитов