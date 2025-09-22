Интим ушел на второй план

Кризис интимной близости набирает обороты. За последние десятилетия люди стали меньше заниматься любовью, сообщил Американский институт исследований семьи (IFS). Если в 1990-х больше половины имели сексуальные контакты хотя бы раз в неделю, то сейчас этот показатель упал до 37%. Наиболее заметен спад среди молодежи. Эксперты говорят, что это напрямую сказывается на экономике. Подробности — у Станислава Крючкова.

По данным Всероссийской переписи населения, за последние 30 лет число россиян без пары выросло в два раза. Сейчас каждый четвертый живет один. Тенденция совпадает с увеличением продолжительности пользования интернетом. Из-за мобильных устройств люди тратят меньше времени на личные встречи — около пяти часов в неделю, что на час меньше показателей времен коронавирусного карантина. На рост числа одиночек реагирует и бизнес-сегмент, рассказал руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Причины — увеличение количества времени, которое проводят в мобильных устройствах, и изменение занятости населения. Уже сейчас мы видим достаточно серьезный ответ компаний на эти факторы. В частности, появляется все больше упаковок для одиночек. Например, никогда раньше нельзя было купить масло, фасованное по 50 г или по 100 г. Например, появились небольшие пакетики со сгущенным молоком, раньше этого не было».

Наиболее заметен спад интереса к интимным отношениям среди молодежи — каждый четвертый в возрасте до 30 лет и вовсе обходится без секса целый год. Эксперты объясняют это тем, что за десятилетие количество молодых людей в паре сократилось на 10%. Теперь таких лишь треть от общего числа. С ростом одиночества возросла и также популярность сайтов с контентом 18+. По данным исследовательской компании Mediascope, в среднем на них заходят 11% всех совершеннолетних россиян в месяц, а 1,5 млн из них проводят на таких ресурсах более десяти минут в день.

Онлайн-платформы такого рода негативно сказываются на отношениях, говорит врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах: «Сейчас очень много людей с тревожно-депрессивным синдромом, и врачи разных специальностей очень часто назначают антидепрессанты. Они еще больше снижают либидо. При этом растут продажи интимных товаров. Сейчас огромное количество людей стали зависимы от порнографии, накопилось целое поколение, которое столкнулось с нарушением возбуждения, им уже не интересен секс».

Ранее ООН прогнозировала к 2030-му году увеличение численности землян до восьми с половиной миллиарда человек. При текущей тенденции, темп роста населения будет снижаться, считает сотрудница исследовательского центра Russian Field Арина Голянова: «К 2030 году численность населения планеты составит около 8,5 млрд человек.

Однако дальнейший рост будет замедляться. Для России прогнозы более пессимистичные. Согласно данным Росстата численность населения к 2030 году сократится на 1,8 млн человек. А каждый четвертый россиянин будет старше 65 лет. Это означает, что снижение сексуальной активности и рождаемости напрямую связано с процессами старения населения и демографическим сжатием».

По данным ВЦИОМ, сейчас больше трети тех россиян, кто состоит в отношениях, не планируют вступать в брак. Но во всем мире снижение сексуальной активности затронуло и супружеские пары. Среди них доля тех, кто вступает в интимную близость еженедельно, уменьшилась с 60% до 50% за последние 15 лет, подсчитали в Американском институте исследований семьи.

