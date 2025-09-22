В сентябре истек срок для прохождения процедуры самооценки коллективных средств размещения (КСР). Эта процедура необходима для актуализации данных в едином реестре объектов классификации (отелей, баз отдыха и санаториев). Без ее завершения КСР не могут функционировать и рекламироваться. По данным Росаккредитации, к назначенному сроку лишь три четверти объектов успели пройти эту процедуру. Для стимулирования активности бизнеса следует проводить информационные кампании о важности самооценки, вводить льготные условия, предоставлять консультационную поддержку и обучение, уверена директор Azimut Отель Ставрополь 4* Анна Богданова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«На мой взгляд, недостаточная активность владельцев объектов в прохождении самооценки связана с несколькими факторами. Во-первых, это может быть следствием неготовности бизнеса к новым требованиям: нехватка ресурсов или знаний для проведения самооценки. Во-вторых, недостаточная информированность — многие предприятия могут не осознавать важность этой процедуры. Есть и объективные препятствия, например, сложности в подготовке документов и опасения по поводу выявления недостатков.

Для стимулирования активности бизнеса следует проводить информационные кампании о важности самооценки. Введение поэтапных или льготных условий для прохождения процедуры может оказать положительное влияние. Консультационная поддержка и обучение помогут повысить компетентность бизнеса в вопросах самооценки. Это увеличит вовлеченность объектов в процесс.

Расширение правил на широкий спектр объектов может привести к укрупнению рынка и затруднить конкуренцию для малого бизнеса. Для того, чтобы сохранить баланс между контролем качества и поддержкой конкуренции, целесообразно вводить требования, учитывающие возможности объектов, чтобы малый бизнес не оказался в невыгодных условиях.

Необходимо предоставить льготные периоды и поддержку для малых объектов, позволяющие им адаптироваться к новым стандартам. Разработка упрощенных процедур для небольших объектов также будет полезной. Информационная поддержка поможет малому бизнесу лучше понять требования и подготовиться к ним. Это, на мой взгляд, повысит общий уровень качества услуг.

Введение новых правил может повлиять на стоимость услуг размещения, так как объекты могут понести дополнительные затраты на аккредитацию и соблюдение стандартов. Это, в свою очередь, может привести к повышению цен для потребителей. Однако степень этого повышения зависит от масштабов затрат и уровня конкуренции на рынке.

Я считаю, что ожидания повышения качества услуг и их безопасности могут быть оправданы, если новые меры начнут приносить видимые результаты. Конкретные улучшения могут включать повышение стандартов гигиены, совершенствование условий проживания и более строгий контроль за соблюдением правил.

Однако важно учитывать препятствия. Наиболее серьезные из них — недостаточная подготовка персонала, дефицит ресурсов и сопротивление изменениям. Чтобы понять, как эти барьеры преодолевать, необходим анализ существующих данных о работе персонала и отзывов клиентов. Владельцам отелей, баз отдыха и санаториев это позволит понять, где именно команда недорабатывает, чего не хватает для качественной работы и, понимая это, принимать меры, которые действительно будут эффективными».