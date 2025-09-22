Правительство одобрило проект о возврате земли жителям приграничья

Правительство одобрило законопроект, разрешающий властям Курской, Белгородской и Брянской областей возвращать земельные участки жителям приграничья. Речь идет о гражданах, которым пришлось покинуть свои дома из-за боевых действий и отказаться от участков, чтобы получить право на жилищный сертификат.

Проект отзыва правительственной комиссии по законопроектной деятельности есть в распоряжении «Ъ». Согласно документу, кабмин поддержал инициативу без замечаний.

Изменения в ст. 24 закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» были внесены на рассмотрение в Госдуму в июле 2025 года группой депутатов, среди которых — Виктория Абрамченко (ЕР), Нина Останина (КПРФ) и Бадма Башанкаев (ЕР).

Текущее законодательство запрещает предоставлять участок конкретному гражданину, в связи с этим действует правило: кто первым подал заявление на участок, тот и приобрел права на него. В пояснительной записке говорится, что поправки в действующие статьи позволят восстановить права возвращающихся в регион граждан и «снизить уровень социальной напряженности».

Полина Мотызлевская