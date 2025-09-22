«Судьи всерьез начали бросать монетку»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему сборная Советского Союза не прошла в финал турнира.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Про то, как сборная СССР по футболу не попала в финал чемпионата Европы 1968 года, в наши дни вспоминают нечасто. Хотя найти в истории футбола что-то более удивительное и странное сложно. В те годы футбольная команда нашей страны была одной из самых сильных на континенте и, кстати, выиграла первый турнир в 1960 году. Спустя восемь лет футболисты СССР тоже претендовали на медали.

Но так вышло, что в полуфинале с итальянцами не было забито ни одного мяча, ни в основное, ни в дополнительное время. Серии пенальти тогда не проводились. Обычно в случае ничейного исхода нужна была переигровка, но организаторы европейского чемпионата решили иначе: они внесли в регламент пункт, согласно которому судьбу команды, которая выходит в финал, должен был решать жребий. Сейчас такое себе даже в горячечном бреду представить сложно, но тогда, в 1968 году, судьи под присмотром представителей федерации всерьез начали бросать монетку, чтобы определить, кто будет бороться за золото — команда СССР или Италии. Все происходило в судейской стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе.

Капитану нашей команды Альберту Шестерневу даже дали возможность выбрать, монетку какой страны будут подбрасывать: швейцарскую, итальянскую или французскую. Советский защитник выбрал Францию. Но когда пришло время отвечать, какой стороной должна лечь монета, Шестернев замешкался. И тот же вопрос был задан капитану итальянцев Джачинто Факкетти. Его ответ «фигура» стал решающим. Десятифранковая монета чеканки 1906 года легла так, как заказал итальянец. И Squadra Azzurra вышла в финал чемпионата Европы. После этого фарса правила, конечно же, пересмотрели, а сборная СССР так и осталась единственной в истории Евро командой, чья судьба решалась с помощью монеты.

Владимир Осипов