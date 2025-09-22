Щелчки на катушках

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о первой игровой мыши бренда с индуктивными клавишами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Logitech Фото: Logitech

Бренд Logitech анонсировал первую компьютерную мышь с индуктивными аналоговыми переключателями G Pro X2 Superstrike. В ее основе бесконтактные медные катушки, которые отслеживают нажатие клавиши по изменению электромагнитного поля. Это позволило отказаться от типичных механических или оптических кнопок. Более того, решение открыло возможность вручную выбирать точку срабатывания клика, начиная с нажатия в 0,6 мм. Всего в распоряжении пользователя десять доступных позиций регулировки. Уверен, геймеры особенно оценят поддержку так называемого быстрого сброса — опции, которая позволяет гораздо чаще обычного производить многократные нажатия. Очень полезный инструмент в шутерах от первого лица или в многопользовательских онлайн боевых аренах. Раньше быстрый сброс был доступен только владельцам премиальных клавиатур с эффектом Холла. Подобный инструмент, равно как и название G Pro X2 Superstrike, указывает на характер периферии. Это фокус на игроков из профессиональной среды или тех, кто желает приблизиться в ощущениях к реальным киберсоревнованиям.

Так как аналогового, то есть физического нажатия кнопки в новинке не происходит, как и ожидаемого щелчка, инженеры Logitech добавили их имитацию с тактильной отдачей. Но не просто реализовали, а украсили разнообразием, поэтому у будущих владельцев мыши будет выбор сразу из пяти вариантов отклика. Все тонкие настройки новой мыши регулируются через онлайн-сервис G Hub. Logitech планирует снижать нагрузку на операционную систему компьютера, поэтому обновленный софт переводят на веб-платформу. Еще один плюс как производная такого подхода — установка отдельного приложения, которое большую часть времени будет просто занимать место в хранилище компьютера, теперь не нужна. В основе G Pro X2 Superstrike симметричная, спортивная форма массой 65 г с поддержкой фирменной беспроводной технологии Lightspeed, а также сенсор Hero 2 с предельной точностью до 44 тыс. точек на дюйм и частотой опроса до 8 тыс. Гц. В беспроводной конфигурации заявленная автономность мыши составляет 90 часов работы. Официальный релиз новинки намечен на начало следующего года при стоимости мыши в пределах $180.

Александр Леви