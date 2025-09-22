В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября

22 сентября в Москве на метеостанции ВДНХ была зафиксирована рекордная для этой даты температура — +26,2°С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас все наслаждаются такой невероятно теплой температурой, действительно, абсолютно все любят теплую погоду в сентябре»,— сказал господин Вильфанд «Интерфаксу». Предыдущий рекорд, равный +26,1°С, был установлен в 2018 году. Данные наблюдения ведутся в Москве более 140 лет.

На станции Балчуг температура еще выше — 27,3°С. Господин Вильфанд объяснил аномально теплую погоду поступлением горячего воздуха из Африки и ясным небом. Несмотря на то что 22 сентября — день осеннего равноденствия, когда солнечная энергия значительно ниже, чем летом, сочетание этих факторов создало необычайно теплую атмосферу. По словам метеоролога, тепловой фон соответствует самому теплому периоду в году — третьей декаде июля.