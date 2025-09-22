При налете БПЛА на Астраханскую область ранена женщина

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о последствиях ночного налета беспилотников на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА началось несколько «локальных очагов возгорания» на промышленном предприятии.

«Одна женщина получила ранения от осколков выбитого стекла. Астраханка оперативно доставлена в Областную клиническую больницу»,— написал Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

В ночь на 22 сентября силы ПВО сбили над Астраханской областью 13 беспилотников. Всего над территорией России были уничтожены 114 БПЛА.