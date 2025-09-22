Северная железная дорога готовит пригородные поезда к зимним пассажирским перевозкам

На Северной железной дороге к зимнему сезону пассажирских перевозок ведется подготовка 19 электропоездов, 24 рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» и более 70 вагонов локомотивной тяги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Подготовка подвижного состава проводится в моторвагонном депо Данилов, а также на производственных участках в Рыбинске, Иваново, Архангельске, Котласе и Печоре. Железнодорожники проверяют техническое состояние кузовов, колесных пар, сцепных и тормозных устройств, тележек и рам вагонов. Проверяется состояние окон и дверей, устройств регулирования температурного режима. Осуществляется подготовка к работе систем обогрева салонов, кондиционирования воздуха, электроснабжения, водоснабжения, оповещения и пожарной безопасности.

Подготовка подвижного состава к зимним перевозкам завершится в конце октября.

Пригородные маршруты в Архангельской области обслуживают «Орланы» и вагоны локомотивной тяги, в Вологодской – только электропоезда. В Ивановской области курсируют «Орланы», в Республике Коми – вагоны локомотивной тяги. В Костромской области перевозки осуществляются электричками и вагонами локомотивной тяги. В Ярославской области пассажиров обслуживают составы электропоездов, «Орланы» и курсируют вагоны локомотивной тяги.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»