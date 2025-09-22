Строительство акватеррариума в новом зоопарке обойдется в 650 млн рублей

Возведение акватеррариума по проекту нового зоопарка в микрорайоне Нагорном обойдется краевому бюджету в 650 млн руб. Об этом свидетельствует проект постановления регионального правительства об утверждении Адресной инвестиционной программы Пермского края. В проекте указано, что застройщиком акватеррариума значится краевое управление капстроительства. Сроки возведения объекта намечены на 2024–2027 годы.

Фото: ТГ Город встреч

В июне в региональном минстрое сообщали о внесении изменений в Адресную инвестпрограмму Прикамья в связи со строительством акватеррариума.

В настоящее время ведется проектирование акватеррариума, его площадь составит 3,2 тыс. кв. м — почти вдвое больше, чем планировалось изначально. Здание будет оснащено необходимым новейшим оборудованием. «В процессе проектирования произведена детальная проработка всех планировочных и технологических решений с учетом стандартов по содержанию этих видов животных. Это будет современный центр для содержания рептилий, змей и морских обитателей. В нем также будут мастерские, лаборатории, виварий, где содержатся животные в научных целях, и инсектарий (в этом помещении содержат и разводят насекомых)»,— пояснили в министерстве.

В августе 2024 года на аукционе краевых властей подряд на проектирование и строительство нового акватеррариума выиграла компания «Парма». Организация выполнит работы за 250,7 млн руб.

Напомним, что торжественное открытие нового зоопарка в Перми состоялось в середине августа, а вскоре всех животных окончательно перевезли со старой площадки на ул. Монастырской.