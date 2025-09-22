Мэрия Владикавказа заключила мировое соглашение с Академией борьбы

Советский районный суд Владикавказа утвердил мировое соглашение между администрацией города и владельцем Академии борьбы Махарбеком Хадарцевым. Производство по делу прекращено, соглашение утверждено судом, говорится на сайте ведомства.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Спор возник из-за участка площадью 4 тыс. кв. м, который, по мнению властей, оказался в самовольном пользовании. На земле расположены забор, теннисные корты и часть зданий, относящихся к спортивному комплексу.

Город подал иск в декабре 2024 года, заявив о незаконном захвате муниципальной территории. Ответчиком выступал сам Хадарцев, а ООО «Академия борьбы» проходило по делу как третья сторона. Власти тогда допускали возможность урегулирования конфликта без затяжного процесса.

Земельный участок под строительство спортивного объекта перешел к собственнику еще в 2011 году. Строительные работы велись до 2016-2017 годов, после чего на территории появились спортивные сооружения. Условия заключенного мирового соглашения не были обнародованы.

Станислав Маслаков