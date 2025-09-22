Самой прибыльной подработкой в Челябинской области стало такси

Летом 2025 года в Челябинской области самым прибыльном вариантом подработки стало такси. В среднем водители могли рассчитывать на 72,5 тыс. руб. в месяц, сообщает сервис «Авито Подработка».

Высокий дополнительный доход предлагали также комплектовщикам и работникам торгового зала — 41,4 тыс. руб. и 28,5 тыс. руб. соответственно. В топ-5 профессий вошли повара со средним заработком 28 тыс. руб. и продавцы-консультанты, которые получали 26,3 тыс. руб. Примечательно, что два последних направления были и самыми востребованными. Спрос на продавцов-консультантов увеличился на 13% за год, а на поваров — на 12%.

Виталина Ярховска