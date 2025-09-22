Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о стоимости недвижимости в новостройках с панорамой на воду или исторический центр столицы.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Видовые характеристики — важное преимущество новостройки, которое во многом влияет на темпы реализации квартир в ней, а еще сказывается на стоимости. По данным экспертов Urban, среди самых продаваемых проектов в высокобюджетном сегменте Москвы — жилые комплексы, располагающие видами на большую воду или исторический центр. По оценке специалистов, впечатляющие панорамы — это плюс 15% к стоимости предложения на начальном этапе реализации проекта, а по завершении строительства, особенно если вид не грозит закрыть новая застройка, — еще дополнительные 15% к цене. В первом полугодии этого года в топ-10 самых востребованных комплексов со стоимостью квадратного метра свыше 1,5 млн руб. было реализовано почти 280 лотов общей площадью около 33 тыс. кв. м. При этом на первую тройку из этой выборки пришлось более половины всех сделок из топ-10.

Панорамные виды на знаковые локации являются неотъемлемой частью востребованного предложения в высокобюджетном сегменте: во всех без исключения элитных и премиальных проектах из топ-10 заявлены живописные виды на столичные достопримечательности. Но, отмечают эксперты, единственный проект, где около 70% квартир имеют панорамный вид на Москву-реку и зеленые насаждения, Воробьевы горы и главное здание МГУ, — это новостройка на Лужнецкой набережной. Средневзвешенная стоимость квартиры с панорамой на исторический центр и большую воду составляет 2,16 млн руб. за кв. м, а бюджет покупки — более 300 млн руб.

Светлана Бардина