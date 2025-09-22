Ульяновская область оказалась последней в ПФО по покупательной способности

Ульяновская область заняла 67 место из учтенных 85 регионов в рейтинге регионов России по соотношению средней медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг (покупательной способности) во II квартале 2025 года. Это следует из рейтинга российских регионов по зарплатам, опубликованного в понедельник РИА «Новости».

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Согласно данным рейтинга, отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг составило для Ульяновской области 2,1. При этом чистая медианная зарплата в регионе составила 48,354 тыс. руб., что составляет 80% от медианной зарплаты по России. Из ПФО ниже Ульяновской области нет ни одного региона. Самарская область по покупательной способности в этом рейтинге занимает 29 место (соотношение — 2,5), Оренбургская — 36 место (2,4).

По абсолютной величине чистой медианной зарплаты (48,354 тыс. руб.) Ульяновская область занимает 65 место, это 12 место среди регионов ПФО. Ниже Ульяновской области, на 66 месте, Саратовская область (48,184 тыс. руб.), на 71 месте Республика Марий Эл (46,700 тыс. руб.).

В то же время в опубликованном в августе рейтинге регионов по доле высокооплачиваемых работников в 2025 году Ульяновская область занимала 59 место (18,3% работников, имеющих зарплату выше среднего по стране). Самарская область в этом рейтинге на 31 месте (25,4%), Оренбургская — на 35 месте (23,9%).

Сергей Титов, Ульяновск