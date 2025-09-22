Потерявшие жилье из-за атак ВСУ в Белгородской области получили почти 26 млрд рублей

В Белгородской области с начала СВО 4580 собственников жилья, разрушенного в результате атак ВСУ, получили выплаты на общую сумму 25,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, из получивших выплаты уже 4035 человек зарегистрировали право собственности на новое жилье, 147 — в процессе оформления, 394 — на стадии подбора.

Господин Гладков отметил, что перечисление средств продолжается. Правительству области предстоит выплатить собственникам, утратившим жилье, еще около 600 млн руб.