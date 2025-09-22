Что известно о Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) создан в 1991 году на базе Высшей профсоюзной школы культуры, существовавшей с 1926 года. Его учредителями стали Федерация независимых профсоюзов России и Межрегиональное объединение «Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

В вузе есть факультеты культуры, искусств, конфликтологии, а также юридический и экономический факультеты. СПбГУП готовит специалистов по 29 направлениям. На дневном отделении вуза в Санкт-Петербурге обучаются около 3 тыс. студентов, работают около 80 докторов наук и профессоров и более 150 кандидатов наук и доцентов. В педагогический состав организации входит 191 человек. В учреждении 350 бюджетных мест, 128 из которых финансирует Министерство труда. В 2023 году конкурс на места, оплаченные Министерством образования, составил 64 человека на место. У СПбГУП есть филиалы в Кирове, Алматы, Самаре, Красноярске и Московской области. В учреждении обучаются около 8 тыс. студентов. За время существования диплом вуза получили около 45 тыс. человек.