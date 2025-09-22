В Татарстане продлили режим опасности лесных пожаров

В Татарстане продлен режим высокой пожарной опасности лесов (4 класс) до 27 сентября. По сообщению Гидрометцентра республики, неблагоприятные погодные условия сохраняются, поэтому штормовое предупреждение остается в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Режим был введен с 18 по 22 сентября и теперь его продлили еще на пять дней. По данным синоптиков, в период с 23 по 27 сентября местами в республике сохранится высокая вероятность возгораний в лесах.

По информации ГУ МЧС по Татарстану, только за сутки 21 сентября подразделения противопожарной службы отреагировали на 10 пожаров, 6 из которых произошли в жилом секторе.

Высокая пожароопасность лесов сохраняется в Марий Эл и Чувашии. Она будет действовать с 23 по 25 сентября.

Анна Кайдалова