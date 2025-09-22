Жительница Астраханской области получила ранения в ходе ночной атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников на Астраханскую область в ночь на сегодня, 22 сентября, пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, женщину ранило осколками выбитого стекла, ее увезли в областную клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь. Жизнь пострадавшей вне угрозы.

Господин Бабушкин отметил: основной целью сил киевского режима был промышленный объект области. Упавшие обломки привели к локальным возгораниям, специалисты потушили огонь. Губернатор подчеркнул, что в небе Астраханской области ночью уничтожили 13 вражеских БПЛА.

Павел Фролов