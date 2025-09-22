Главное следственное управление краевого главка МВД возглавила полковник из Брянска
Начальником главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю назначена полковник юстиции Оксана Юдина. Как сообщает сайт главка, сегодня ее официально представил личному составу и коллегам из других силовых ведомств начальник ГУ МВД по региону Владислав Толкунов. Указ о ее назначении был подписан 8 сентября текущего года.
Оксана Юдина
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
До назначения в Пермский край госпожа Юдина возглавляла следственное управление УМВД по Брянской области. Оксана Юдина служит в органах МВД с 2007 года. Как отмечает портал «Брянские новости», она уже работала под руководством господина Толкунова, который возглавлял УМВД по Брянской области в 2018–2023 годах.
Напомним, должность начальника ГСУ ГУ МВД по Прикамью стала вакантной после того, как весной этого года из органов внутренних дел уволился Максим Шилов, возглавлявший управление с 2018 года.