«Башавтотранс» требует с мэрии Нефтекамска около 18 млн рублей
Арбитражный суд Башкирии назначил на 17 ноября заседание по иску АО «Башавтотранс» (принадлежит республике) к администрации Нефтекамска. Госкомпания просит суд обязать мэрию выплатить ей 17,8 млн руб.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Как указано в определении суда, в 13,8 млн руб. «Башавтотранс» оценил задолженность по муниципальному контракту от ноября 2023 года, а в 3,9 млн руб. — по контракту от января этого года. Кроме того, перевозчик просит суд взыскать с ответчика проценты с 17,8 млн руб. со дня вступления решения суда в силу по день его фактического исполнения в соответствии с ключевой ставкой ЦБ РФ на тот период.
Детали иска в материалах дела не указаны.