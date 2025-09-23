«Башавтотранс» требует с мэрии Нефтекамска около 18 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии назначил на 17 ноября заседание по иску АО «Башавтотранс» (принадлежит республике) к администрации Нефтекамска. Госкомпания просит суд обязать мэрию выплатить ей 17,8 млн руб.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как указано в определении суда, в 13,8 млн руб. «Башавтотранс» оценил задолженность по муниципальному контракту от ноября 2023 года, а в 3,9 млн руб. — по контракту от января этого года. Кроме того, перевозчик просит суд взыскать с ответчика проценты с 17,8 млн руб. со дня вступления решения суда в силу по день его фактического исполнения в соответствии с ключевой ставкой ЦБ РФ на тот период.

Детали иска в материалах дела не указаны.

Олег Вахитов