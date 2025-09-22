Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новых часах, созданных совместно с легендарным Вианне Хальтером.

На Geneva Watch Days в сентябре 2025-го Behrens представил созданные вместе с настоящей легендой Вианне Хальтером часы. Для часовой индустрии он — фигура почти мифическая: член Академии независимых создателей AHCI с 2000 года, лауреат Grand Prix d’Horlogerie de Genеve, Хальтер вошел в историю благодаря своим революционным механизмам и футуристической эстетике.

Его модель Antiqua называли «реликвией из будущего». А еще именно он стоял за Opus 3 для Harry Winston — часами, которые были признаны самыми дерзкими и красивыми из всей коллекции Opus. Но у этой легенды был и минус: часы так и не начали работать стабильно, что лишь добавило штрихов к его образу.

И вот теперь — новая страница. Совместно с Behrens Хальтер создал часы KWH. Вдохновением стал старинный электрический счетчик из его мастерской в Сент-Круа. Квадратная форма прибора превратилась в корпус, а вторая линия вдохновения — цифровая ностальгия: Snake и Tetris.

Часы показывают время с помощью цепочки из семи рубиновых точек — «пиксельной змейки», которая непрерывно движется по циферблату. Отличные ассоциации с играми из детства. Внутри — калибр BM06: 870 деталей, двойной барабан, 72 часа запаса хода и температурная компенсация.

Выпущено всего 18 экземпляров: девять — в белом золоте с «туманно-фиолетовым» циферблатом и девять в розовом золоте с «лунно-серым». Цена — 44 800 долларов США.

