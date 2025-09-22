В Челябинке задержали пиарщиков маркетплейса с наркотиками

Сотрудники полиции в Челябинске задержали шестерых местных жителей. Они создавали рекламу для маркетплейса, на котором продавались наркотики. В отношении фигурантов возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества и обороте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержание проходило при поддержке Росгвардии. По данным следствия, фигуранты причастны к созданию видео, на котором вертолет с логотипами маркетплейса пролетал над столицей. Правоохранители выяснили, что ролик сняли в другом месте, а изображение московских высоток добавили на монтаже.

По адресам проживания подозреваемых и на съемочной площадке провели обыски. Полицейские изъяли компьютеры, видеотехнику, средства связи и предметы с атрибутикой наркоплощадки. Задержанных отправили в СИЗО.

Никита Черненко