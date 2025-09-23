В Башкирии более 650 работников устроились на УМПО по проекту «Башвахта»

За время реализации республиканского проекта «Башкирская вахта» на УМПО трудоустроились 652 человека, сообщил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников. По его словам, специалисты кадровых центров провели 58 встреч с жителями республики, работающими за пределами региона, их семьями и соискателями.

С участием регионального оператора срочного трудоустройства планируется интегрировать «Башвахту» в систему профориентации молодежи, включая вовлечение студентов строительных бригад и групп работодателей, планирующих выстроить с потенциальными работниками долгосрочные отношения со студенческой скамьи.

Проект «Башкирская вахта» стартовал в 2024 году. Он представляет собой новую форму ярмарок вакансий, которая ориентирована на подбор персонала для конкретных предприятий. За это время проект охватил все города и районы республики.